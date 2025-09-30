Sistema Penitenciario se pronuncia por transmisión en vivo realizada por reos

-

En las últimas horas se viralizó un video que muestra a tres privados de libertad que hicieron un "live".

Luego del video que circuló en las redes sociales, donde tres reos que se encuentran en el Preventivo "Los Jocotes", en Zacapa, hicieron una transmisión en vivo por medio de TikTok, el Sistema Penitenciario (SP) se pronunció al respecto.

Las acciones ilegales fueron inmediatamente puestas bajo investigación por parte de la Inspectoría General del SP, con el objetivo de identificar a los involucrados, según dijeron las autoridades.

Según explicaron, este lunes realizaron una requisa en dicho centro carcelario, donde localizaron un celular en poder de un privado de libertad, quien fue puesto a disposición de un juez competente, informó el SP.

Las personas implicadas serán sancionadas conforme lo establece la ley y el Reglamento del Régimen Penitenciario, reiteraron las autoridades.

El video

En la imágenes se observa a los tres sujetos tomando bebidas alcohólicas y con la tranquilidad de usar un celular con acceso a internet para hacer el "live", por medio de la red social TikTok.

Se desconoce la identificación de cada uno de ellos, pero la transmisión en vivo fue realizada con el usuario llamado: "David". A uno de ellos lo apodaban "El Catracho".

Usuarios de las redes sociales indicaron que el en vivo duró más de dos horas.