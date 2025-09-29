Reos hacen transmisión en vivo desde el Preventivo Los Jocotes, en Zacapa (video)

-

El en vivo duró más de dos horas y se observa a los reos ingiriendo bebidas alcohólicas.

OTRAS NOTICIAS: Derrumbe hacia Boca del Monte provoca cierre parcial de carril

En redes sociales se viraliza el video de una transmisión en vivo realizada por tres reos desde el Preventivo para hombres y mujeres "Los Jocotes", en Zacapa.

En la imágenes se logra observar a los tres sujetos tomando bebidas alcohólicas y con la tranquilidad de usar un celular con acceso a internet para hacer el "live", por medio de la red social TikTok.

Se desconoce la identificación de cada uno de ellos, pero la transmisión en vivo fue realizada con el usuario llamado: "David". A uno de ellos lo apodaban "El Catracho".

Usuarios de las redes sociales indicaron que el en vivo duró más de dos horas y en ningún momento intervinieron las autoridades para controlarles el acceso a dispositivos electrónicos.

Vea el video:

Esto dicen las autoridades

Por medio de un comunicado, la Dirección General del Sistema Penitenciario se pronunció respecto a la mencionada transmisión y aseguró que ya investigan lo ocurrido.

Según explicaron, las acciones ilegales fueron inmediatamente puestas bajo investigación por parte de la Inspectoría General del Sistema Penitencia (SP), con el objetivo de identificar a los involucrados.

También afirmaron que este día realizaron una requisa en dicho centro carcelario, donde localizaron un celular en poder de un privado de libertad.

Finalmente indicaron que las personas implicadas serán sancionadas conforme lo establece la ley y el Reglamento del Régimen Penitenciario, puntualizaron.