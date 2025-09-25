Anuncian trabajos en una ruta de Santa Catarina Pinula

Uno de los dos carriles estará inhabilitado durante los próximos días.
El alcalde municipal de Santa Catarina Pinula, Sebastian Siero, anunció este jueves que comenzarán con un trabajo vial que forma parte de las labores de mitigación.
Se trata de la reparación de bóveda en la calle principal de la aldea El Pueblito, ubicada en el municipio de Santa Catarina Pinula, del departamento de Guatemala.
Estos trabajos se harán frente al ingreso de la aldea La Salvadora 2, según indicó el jefe edil de dicho municipio.
Por lo tanto, estará cerrado un carril durante los próximos días, priorizando por la mañana la salida hacia la 20 calle y por la tarde el ingreso a El Carmen, Cuchilla del Carmen, La Salvadora 1 y sectores aledaños.