Anuncian trabajos en una ruta de Santa Catarina Pinula

El alcalde municipal de Santa Catarina Pinula, Sebastian Siero, anunció este jueves que comenzarán con un trabajo vial que forma parte de las labores de mitigación.

Se trata de la reparación de bóveda en la calle principal de la aldea El Pueblito, ubicada en el municipio de Santa Catarina Pinula, del departamento de Guatemala.

Uno de los carriles estará inhabilitado para las labores de reparación. (Foto: Sebastian Siero)

Estos trabajos se harán frente al ingreso de la aldea La Salvadora 2, según indicó el jefe edil de dicho municipio.

Por lo tanto, estará cerrado un carril durante los próximos días, priorizando por la mañana la salida hacia la 20 calle y por la tarde el ingreso a El Carmen, Cuchilla del Carmen, La Salvadora 1 y sectores aledaños.

En el lugar se trabajará con maquinaria para llevar a cabo la reparación de bóveda. (Foto: Sebastian Siero)