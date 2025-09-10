El repechaje al Mundial toma forma: Bolivia, la segunda clasificada a esa instancia

-

Terminada la fecha FIFA de septiembre, ya se conoce a la segunda selección clasificada para el torneo de repechaje intercontinental. En contra de los pronósticos, Bolivia desbancó a Venezuela del séptimo puesto en las eliminatorias sudamericanas.

La Verde aspira a volver a una cita mundialista tras 32 años, pues la última vez que participó fue, casualmente, en Estados Unidos 1994, país que también será sede en esta oportunidad junto a Canadá y México.

El seleccionado sudamericano se unió a Nueva Caledonia, representante de Oceanía, que había adquirido su boleto a la repesca con anterioridad.

Quedan pendientes de conocerse cuatro cupos: dos de Concacaf (por ser anfitrión), uno de Asia y otro de África.

Cabe recordar que esta fase constará de cuatro partidos: dos semifinales (entre los peores clasificados en el ranking) y dos finales (con los mejores del ranking previamente sembrados), para las que habrá un sorteo previo para definir los emparejamientos una vez finalizadas las eliminatorias de todas las confederaciones (noviembre).

Hasta la fecha, FIFA todavía no ha anunciado en dónde se llevará a cabo la fase del repechaje para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, aunque todo apunta a que podría ser en territorio mexicano, específicamente en las ciudades de Monterrey (confirmado de manera extraoficial) y Guadalajara, aunque también está la opción de Canadá.