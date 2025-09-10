"Me habría disgustado hace mucho tiempo": La reflexión viral de Mbappé

Kylian Mbappé se sinceró en una entrevista reciente y aseguró que el mundo del futbol podría darle asco, por todo lo que pasa en el día a día de un futbolista de alto rendimiento.
"Soy fatalista sobre lo que es el mundo del futbol, pero no sobre lo que es la vida. La vida es magnífica, pero el mundo del futbol es lo que es. Me gusta decir que las personas que van al estadio tienen suerte de solo ir a ver un espectáculo y no saber lo que ocurre detrás de escena", aseguró en una plática con L'Equipe.
Mbappé también soltó una frase que le ha dado vuelta al mundo en cuestión de horas: "Honestamente, si no tuviera esta pasión, el mundo del futbol me habría disgustado hace mucho tiempo, me daría asco".
"Cuanto más dinero tienes, más problemas tienes. Algunas personas no ven que tu vida está cambiando, quieren mantener la imagen de ti cuando eras niño, pero ya no eres el mismo. Tienes responsabilidades, compromisos, un trabajo y cuentas que rendir", agregó.
Finalmente, el delantero francés sentenció: "Si algunas personas caminan contigo, es muy bueno. Pero, a veces, no funciona y tienes que saber cómo decirlo. Ese es un problema al que se enfrentan muchos atletas y personalidades".