Réplica real de la cafetería de "Friends" abrirá en Nueva York

La cafetería busca atraer visitantes de todo el mundo a Nueva York.
Los fanáticos de la sitcom de comedia situacional podrán disfrutar pronto de las bebidas y postres icónicos de la serie.
A partir del cinco de diciembre, los seguidores de Friends tienen una cita en el corazón de Nueva York, concretamente en Times Square, donde les espera una réplica exacta del café Central Perk.
El lugar mantendrá la esencia del escenario televisivo, pero adaptará su diseño a un estilo contemporáneo con grandes ventanales.
La cafetería es recordada con cariño por la audiencia del programa por ser el lugar en el que Monica, Rachel, Ross, Phoebe, Joey y Chandler se reunían.
El proyecto aprobado por Warner Bros y con la ayuda del equipo creativo que desarrolló la sede de Boston, espera atraer visitantes de todo el mundo, impulsando el turismo en la ciudad.