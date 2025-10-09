Se registra derrumbe cerca de una escuela en Chiquimula

- El municipio de Concepción Las Minas se ha visto afectado por las lluvias de las últimas horas. OTRAS NOTICIAS: Rinden honras fúnebres a PMT que murió tras caída de poste (videos) Derivado de las lluvias de las últimas horas se registró un deslizamiento de tierra cerca de la Escuela Oficial Rural Mixta, ubicada en la aldea El Socorro, en el municipio de Concepción Las Minas, del departamento de Chiquimula. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Guatemala (Conred) indicó que realizó las coordinaciones con sus instituciones y la municipalidad de la localidad para tomar medidas de prevención. El derrumbe se suscitó en la aldea El Socorro. (Foto: Dideduc) Además, un puente peatonal colapsó en el caserío El Sacramento, ubicado en el mismo municipio. Por lo tanto, las autoridades realizaron la evaluación de daños y el análisis de necesidades para coordinar las acciones de respuesta. Un puente peatonal colapsó en el caserío El Sacramento. (Foto: UMGIRD) Servicio de agua afectado En cumplimiento al Plan Nacional de Respuesta, el Sistema Conred, junto a instituciones locales, continúa coordinando acciones para restablecer el servicio de agua entubada en comunidades del municipio de Concepción Las Minas, afectadas por las recientes lluvias, indicaron las autoridades. Autoridades coordinan para restablecer el servicio de agua afectado por las lluvias en Concepción Las Minas. (Foto: Conred)