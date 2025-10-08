Rinden honras fúnebres a PMT que murió tras caída de poste (videos)

- Familiares, amigos y compañeros de trabajo lamentaron su deceso. ARTÍCULO RELACIONADO: Agente de la PMT de Palencia muere tras la caída de un poste Este 8 de octubre se le rindieron las honras fúnebres a Brenda Elizabeth Chivalán Escobar, una agente de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Palencia, quien falleció el pasado lunes. Elementos de la Municipalidad de esa localidad junto a familiares y seres queridos de Chivalán participaron en el homenaje póstumo, tras su fallecimiento por la caída de un poste. La tragedia Brenda Chivalán se encontraba realizando sus labores de regular el tránsito en el cantón Pueblo Nuevo, ubicado en dicho municipio, cuando sucedió la tragedia. Bomberos Municipales Departamentales llegaron al lugar del incidente, pero constataron que la víctima ya no contaba con signos vitales. Según relataron los testigos, el poste colapsó de manera repentina, por lo que la agente municipal no pudo percatarse a tiempo del inconveniente. Compañeros de Brenda Chivalán le dieron el últimos adiós este miércoles. (Foto: captura de video de Municipalidad de Palencia) "Agente comprometida" Compañeros de la institución también expresaron su profundo pesar, ya que indicaron que "era una mujer comprometida con sus labores y el apoyo a los ciudadanos". Por medio de la red social Facebook, la Municipalidad de Palencia realizó las transmisiones en vivo de las honras fúnebres.