Reportan derrumbe que cae sobre la carretera a Muxbal (videos)

  • Por Geber Osorio
01 de octubre de 2025, 21:15
El derrumbe provocó que se obstaculizara el paso vehicular por unos minutos. (Foto: PMT de Santa Catarina Pinula)

La Municipalidad de Santa Catarina Pinula labora para liberar el paso por completo.

La noche de este miércoles se registró un derrumbe a inmediaciones del kilómetro 8.5 de carretera Muxbal, Santa Catarina Pinula.

Debido a este inconveniente provocado por las lluvias, habían quedado obstaculizados los carriles en dirección a carretera a El Salvador.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Santa Catarina Pinula destacó a varios elementos y maquinaria para apoyar con la habilitación del paso vehicular.

Liberan dos carriles

Minutos después del inconveniente, se liberaron dos de los tres carriles, habilitando así la vía que va de ciudad capital a carretera a El Salvador para desfogar así el tránsito, al momento de finalizar la carga vehicular pesada, se continuarán con los trabajos para limpiar completamente el área, indicaron las autoridades.

A pesar de la magnitud del deslizamiento, no se reportaron personas lesionadas ni daños a vehículos.

