Árbol se desploma y cae sobre conductor en San Marcos (video)

Las lluvias de las últimas horas habrían provocado la caída del árbol.

La tarde de este 1 de octubre se reportó un incidente provocado por las lluvias registradas en el territorio nacional.

Un árbol se desplomó y cayó sobre un conductor de un vehículo de dos ruedas que transitaba en la carretera del municipio El Quetzal, en el departamento de San Marcos.

En las imágenes captadas se observa parte del árbol obstaculizando la carretera y al piloto, sentado en el asfalto.

De momento, se desconoce la gravedad de las heridas. Otros conductores se bajaron a apoyarlo y a retirar las ramas del árbol.

