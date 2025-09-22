El derrumbe que afecta la circulación en ruta al Atlántico este lunes

Autoridades ya coordinaron para la limpieza de la carretera.
El deslizamiento de tierra se registró en el kilómetro 46 de la ruta al Atlántico (CA-9 Norte), en el municipio de Sanarate, del departamento de El Progreso.
El paso vehicular se encuentra cerrado de momento con dirección hacia el norte del territorio guatemalteco.
Esto debido a la maquinaria que se utiliza para liberar el paso en el área mencionada.
Las brigadas de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) ya se ubican en el lugar brindando seguridad vial.
Además, se coordinó para realizar la limpieza del derrumbe que obstaculiza uno de los carriles hacia el norte, explicaron las autoridades.