El derrumbe que afecta la circulación en ruta al Atlántico este lunes

Brigadas de Provial brindan seguridad vial por limpieza de derrumbe en el km 46 de la ruta al Atlántico [CA-9 Norte], en Sanarate, El Progreso. Paso cerrado momentáneamente hacia el norte.



