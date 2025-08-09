Reportan fuertes lluvias en varios puntos del país tras el sismo de este sábado

-

La tranquilidad de los guatemaltecos se vio interrumpida por un temblor, seguido de intensas lluvias.

Durante varios minutos y en distintas partes del país, se reportaron fuertes aguaceros.

Esto sucedió tan solo minutos después de un sismo que se produjo en el Pacífico con una intensidad de 5.8, pero que fue sensible en el territonio nacional.

De acuerdo con el Insvumeh, para este 9 de agosto se esperaban lluvias con actividad eléctrica, viento fuerte y granizo debido al ingreso de humedad.

Reportan lluvia con ráfagas de viento en varios sectores de Sacatepéquez pic.twitter.com/H76w7gBeuk — Fredy Hernández (@FredyHSoy502) August 9, 2025

Los puntos con más probabilidad de lluvias son la Bocacosta, suroccidente, suroriente y algunas zonas del norte y centro del país.

Las autoridades recomiendan a la población estar en alerta ante cualquier eventualidad que se pueda presentar debido a las lluvias y la saturación de los suelos, así como las crecidas en ríos.