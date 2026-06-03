Tránsito lento en la salida de El Milagro y Ciudad Quetzal (video)

Reportan que motoristas ocupan tres carriles y no dan vía hacia Occidente.
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Desde las primeras horas de la mañana de este miércoles 3 de junio se reportan tramos completamente paralizados en la salida de El Milagro y Ciudad Quetzal.
Según la información compartida por la PMT de San Juan Sacatepéquez, en la cuchilla de Lo de Bran, maquinaria laborando en este tramo provocó que se mantuviera solo un carril habilitado para ingreso y salida, por lo que no soportó la fuerte carga vehicular.
La Policía Municipal de Tránsito de Mixco, compartió un video que muestra la alta carga vehicular en el sector:
También reportaron que la fuerte carga vehicular ya afecta parte de Ciudad Quetzal y recomiendan tomar rutas alternas como:
- Mejía
- Sajcavilla
- El aguacate
- Brisas
- Calzada San Juan
En redes sociales, conductores han compartido su experiencia en el tráfico, manifestando que las largas filas de vehículos incrementan al paso de los minutos.