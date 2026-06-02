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¡En alerta! Lluvias causan más de 30 emergencias en el país

  • Con información de Estuardo Paredes/Colaborador
02 de junio de 2026, 14:29
Las fuertes lluvias han causado estragos en varios puntos del país. (Foto: archivo)

Las fuertes lluvias han causado estragos en varios puntos del país. (Foto: archivo)

El departamento de Guatemala es uno de los más afectados. 

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Las lluvias que paulatinamente se han registrado en el país han derivado 33 emergencias, incidentes que han afectado a 34 personas, informó la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).

De acuerdo con los datos oficiales, el departamento de Guatemala encabeza la lista con diez emergencias. Le siguen Alta Verapaz, con cinco incidentes, y Quiché, con cuatro casos.

El Mercado Municipal de Santa María Cahabón, Alta Verapaz, quedó inundado. (Foto: Conred)
El Mercado Municipal de Santa María Cahabón, Alta Verapaz, quedó inundado. (Foto: Conred)

Las autoridades reiteraron el llamado a la población para extremar precauciones, especialmente al conducir sobre carreteras mojadas o en zonas vulnerables a derrumbes, inundaciones y crecidas de ríos.

Asimismo, recomendaron mantener preparada la mochila de las 72 horas, revisar el plan familiar de respuesta y estar atentos a los avisos emitidos por las instituciones de protección civil.

Viviendas afectadas por inundación registrada en el barrio La Línea, San José La Arada, Chiquimula. (Foto: Conred)
Viviendas afectadas por inundación registrada en el barrio La Línea, San José La Arada, Chiquimula. (Foto: Conred)

En caso de una emergencia, la población puede comunicarse al número 119, habilitado para la atención de incidentes a nivel nacional.

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