¡En alerta! Lluvias causan más de 30 emergencias en el país

El departamento de Guatemala es uno de los más afectados.
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Las lluvias que paulatinamente se han registrado en el país han derivado 33 emergencias, incidentes que han afectado a 34 personas, informó la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).
De acuerdo con los datos oficiales, el departamento de Guatemala encabeza la lista con diez emergencias. Le siguen Alta Verapaz, con cinco incidentes, y Quiché, con cuatro casos.
Las autoridades reiteraron el llamado a la población para extremar precauciones, especialmente al conducir sobre carreteras mojadas o en zonas vulnerables a derrumbes, inundaciones y crecidas de ríos.
Asimismo, recomendaron mantener preparada la mochila de las 72 horas, revisar el plan familiar de respuesta y estar atentos a los avisos emitidos por las instituciones de protección civil.
En caso de una emergencia, la población puede comunicarse al número 119, habilitado para la atención de incidentes a nivel nacional.