Realizan requisa nocturna en ranchos de la Granja de Rehabilitación Pavón

En lugar fueron incautados celulares y varios envoltorios de droga.
Agentes de la PNC en apoyo al Sistema Penitenciario realizaron una requisa nocturna en los ranchos de la Granja de Rehabilitación Pavón.
En el lugar se incautaron 25 teléfonos, 4 router y 7 replicadores de señal, 34 cargadores de celular, 32 cables usb, 3 radio transmisores, 1 tolva con municiones para arma de fuego y 77 envoltorios con mariguana.
"Desarticulamos otra red de comunicaciones ilegales que ya no servirá al crimen y así continuaremos realizando, con la Fuerza Élite de la DGSP, estas requisas focalizadas por sectores que han resultado efectivas eliminando ilícitos en los centros de detención" Jorge López Dellachiessa, Director General del Sistema Penitenciario.