Fallece Dreisi de León, tras sufrir un ataque armado fuera de su vivienda

La joven luchó por su vida luego de recibir varios impactos de bala.
EN CONTEXTO: ¡En estado grave! Joven sufre ataque armado al salir de su vivienda
Dreisi Fabiola de León Roblero, de 34 años, falleció este miércoles 25 de febrero, tras haber luchado por varios días en el Hospital Regional de Occidente, zona 8 de Quetzaltenango.
El ataque se registró el pasado 11 de febrero, en la zona 10 de Quetzaltenango, cuando la víctima salía de su vivienda y fue interceptada por individuos que se conducían a bordo de una motocicleta. Tras dispararle, los responsables se dieron a la fuga.
Vecinos del sector alertaron a los cuerpos de socorro, quienes la trasladaron hacia la emergencia del hospital con varias heridas de bala en la cabeza.
Caso bajo investigación
Según un investigador policial, el hecho podría estar vinculado a un proceso legal de carácter familiar que la víctima enfrentaba, relacionado con un trámite de divorcio, custodia de hijos y distribución de bienes.
No obstante, serán las autoridades competentes las encargadas de establecer, mediante la investigación correspondiente, las causas exactas del ataque y ubicar a los responsables.