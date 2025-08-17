Requisitos para instalar vallas publicitarias en Cobán

-

Cobán regula instalación de vallas con licencia municipal

Si tienes un negocio, empresa, o si ofreces algún servicio y deseas promoverlo en las calles de la ciudad de Cobán, la Dirección Técnica de Gestión de Riesgo y Urbanización ha establecido una serie de requisitos que deben cumplirse para obtener la licencia correspondiente.

Para iniciar el trámite, se debe presentar una solicitud dirigida al alcalde municipal, detallando los puntos de ubicación a través de un fotomontaje.

También se requiere una carta de compromiso de colindantes, solvencia municipal a nombre de la empresa, copia del recibo de pago del Impuesto Único Sobre Inmuebles (IUSI) y solvencia municipal a nombre del propietario o representante legal.





Algunos lugares ya cuentan con el aval y prefieren rentar la valla por semana o mes. (Foto: cortesía, SamChum Informa)

Además, se debe presentar la patente de comercio, las constancias de inscripción y modificación del Registro Tributario Unificado de la empresa y del representante legal, el acta notarial de nombramiento del representante, su inscripción en el Registro Mercantil y una fotocopia del Documento Personal de Identificación.

De igual forma, un aval escrito del propietario del inmueble donde se instalará la valla, resolución y licencia ambiental emitida por el Ministerio de Ambiente; y planos detallados de la estructura, firmados, sellados y timbrados por un ingeniero civil.





La comuna exige una serie de requisitos para poder colocar una valla publicitaria. (Foto: cortesía, SamChum Informa)

"No se dará recepción a expedientes que no vengan ordenados según el listado de requisitos y foliado, el cual deberá ser entregado en su respectivo fólder/leitz y fástener", se lee en un apartado de la hoja de requisitos.

Para más información sobre el proceso, puedes acudir a la Dirección Técnica de Gestión de Riesgo y Urbanización o comunicarte al 7955-3232, extensión 3164.

También es importante verificar que la empresa que publicita sus servicios o productos pague el timbre de prensa según el Decreto 13-92 y 7-94 del Congreso de la República, esto con el fin de evitar multas.

