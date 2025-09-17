Requisitos para solicitar servicio de agua potable en Panajachel

-

Conoce los requisitos y costos para solicitar el servicio de agua potable en Panajachel, trámite que se realiza en la Oficina Municipal de Aguas.

Si tienes algún terreno o deseas emprender una construcción en Panajachel y quieres gestionar el acceso al servicio de agua potable, es necesario realizar el trámite correspondiente en la Oficina Municipal de Aguas y Saneamiento (OMAS) de la Municipalidad.

Allí se entregan los requisitos y el formulario oficial, además de realizar un pago de Q500 por agua, Q500 por drenaje y Q50 por basura, lo que suma un total de Q1,050.

Vecinos pueden hacer los trámites en la Oficina Municipal de Aguas y Saneamiento (OMAS) para acceder al servicio de agua potable. (Foto: Alfonso Guárquez/Colaborador)

Lo que necesitarás

Wilbir Godoy Estrada, director de la OMAS, explicó que entre los requisitos que se deben cumplir están: fotocopias de la escritura de la propiedad, del Documento Personal de Identificación (DPI), de inscripción ante la SAT (NIT), de licencia de construcción (si aplica), solvencia de tesorería, boleto de ornato, contador de agua, certificación del IUSI y el formulario debidamente llenado, el cual debe entregarse en un folder color celeste tamaño oficio con gancho.

El trámite garantiza acceso seguro al agua potable y contribuye a mejorar la infraestructura local. (Foto: Alfonso Guárquez/Colaborador)

Una vez completada la documentación, el expediente es trasladado a la Comisión de Urbanismo, Desarrollo Urbano y Rural de la municipalidad, que en un plazo máximo de diez días hábiles realiza una inspección ocular para emitir dictamen.

Técnicos revisan e instalan contadores de agua en las viviendas de Panajachel. (Foto: Alfonso Guárquez/Colaborador)

Tras ese proceso, se procede a la instalación del servicio, que puede llevar entre una y seis semanas, dependiendo de la situación particular del trámite.