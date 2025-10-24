Las cinco menores que sufrían abusos y eran obligadas a trabajar

Una pequeña 2 años fue encontrada "trabajando" en un negocio de comida.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron a Wendy "N" (41 años) y Claudia "N" (47 años) en Teculután, Zacapa, acusadas de maltrato y trabajo forzado a menores de edad.
Durante el operativo realizado por la Fiscalía contra la Trata de Personas, la PGN (Procuraduría General de la Nación) y el Ministerio de Trabajo, las mujeres sindicadas fueron descubiertas obligando a tres niñas y dos adolescentes a trabajar en un negocio de comida, realizando tareas perjudiciales para su salud y poniendo en riesgo su integridad física.
Las menores rescatadas tienen 2, 5, 12, 14 y 17 años, por lo que fueron remitidas a la PGN para su protección.