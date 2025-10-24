¡Evitan crimen! Capturan a presunto sicario en zona 18

Alias "Coco" fue detenido por tercera vez y se le incautó un arma de fuego.
OTRAS NOTICIAS: Droga, dinero y armas de fuego: Hombre es capturado durante allanamiento
La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a Héctor Antonio Florián Rodríguez, de 29 años, alias "Coco", presunto miembro de la Mara Salvatrucha (MS-13).
La aprehensión se realizó este jueves 23 de octubre en la colonia Atlántida, en la zona 18 de la ciudad de Guatemala, luego de que alias "Coco" intentara huir.
Al detenido se le decomisó una pistola, la cual portaba de manera ilegal, y 22 municiones. De acuerdo con la investigación de la PNC, esta persona pretendía atacar a un ciudadano en dicho sector.
Capturado por tercera vez
Florián Rodríguez ha ingresado en dos ocasiones anteriores a centros carcelarios, la primera vez en noviembre de 2014 por el delito de promoción y estímulo a la drogadicción, dijo la PNC.
Y la segunda ocasión fue en agosto de 2016 por portación ilegal de arma de fuego, afirmaron las autoridades.