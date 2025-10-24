Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

¡Evitan crimen! Capturan a presunto sicario en zona 18

  • Por Geber Osorio
23 de octubre de 2025, 20:12
Ciudad de Guatemala
El detenido presuntamente pretendía cometer un crimen. (Foto ilustrativa: istock)

El detenido presuntamente pretendía cometer un crimen. (Foto ilustrativa: istock)

Alias "Coco" fue detenido por tercera vez y se le incautó un arma de fuego.

OTRAS NOTICIAS: Droga, dinero y armas de fuego: Hombre es capturado durante allanamiento

La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a Héctor Antonio Florián Rodríguez, de 29 años, alias "Coco", presunto miembro de la Mara Salvatrucha (MS-13).

La aprehensión se realizó este jueves 23 de octubre en la colonia Atlántida, en la zona 18 de la ciudad de Guatemala, luego de que alias "Coco" intentara huir.

(Foto: PNC)
(Foto: PNC)

Al detenido se le decomisó una pistola, la cual portaba de manera ilegal, y 22 municiones. De acuerdo con la investigación de la PNC, esta persona pretendía atacar a un ciudadano en dicho sector.

(Foto: PNC)
(Foto: PNC)

Capturado por tercera vez

Florián Rodríguez ha ingresado en dos ocasiones anteriores a centros carcelarios, la primera vez en noviembre de 2014 por el delito de promoción y estímulo a la drogadicción, dijo la PNC.

Y la segunda ocasión fue en agosto de 2016 por portación ilegal de arma de fuego, afirmaron las autoridades.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar