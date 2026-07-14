Rescatan el cuerpo de una mujer en el río Las Vacas

Se presume que la mujer pudo haber sido arrastrada por la corriente de agua.
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Durante la noche de este lunes 13 de julio, Bomberos Voluntarios recuperaron el cuerpo de una mujer en el Río Las Vacas.
El hecho se reportó sobre el kilómetro 16 de Chinautla, donde se presume que la mujer fue arrastrada por la corriente de agua.
Tras un llamado de emergencia, los socorristas de la 122 compañía, se presentaron al lugar e implementaron maniobras de rescate para recuperar el cuerpo.
Tras el hallazgo, se coordinó con las autoridades correspondientes de realizar las diligencias de ley.
Al cierre de esta nota se desconocía la identidad de la víctima.