Denuncias en redes: rescatan a perro que estaba en malas condiciones

La mascota se encontraba atada en una terraza bajo el sol y la lluvia.

Una perrita fue resguardada por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) a través de la Unidad Bienestar Animal (UBA) y en conjunto con la Policía Nacional Civil (PNC).

Esto se da tras una denuncia que se hizo viral por medio de las redes sociales, en donde se ve a la mascota en una terraza, atada y bajo la lluvia.

La perra se encontraba atada en una terraza bajo la lluvia. (Foto: grupo de Facebook Animalistas 100% al rescate Guatemala)

El rescate se produjo este miércoles 27 de agosto, en la colonia Alameda Norte de la zona 18, lugar donde se encontraba esta perrita, sobre una vivienda sin la protección de un techo.

Según un informe del MAGA, los dueños de la mascota ya habían sido denunciados en 2024 por una situación similar, por lo que se les dio medidas preventivas, pero al no cumplirlas se hizo el rescate de la perra.

Momento en que rescatan a la mascota en la colonia Alameda Norte, zona 18. (Foto: MAGA)

En adopción

Las mascota fue trasladada para recibir atención y un proceso de rehabilitación, según indicó el MAGA.

Las autoridades indicaron que la mascota fue trasladada para recibir atención. (Foto: MAGA)

Posteriormente, será entregada a una asociación registrada ante la UBA, esto con el propósito de que pueda ser dada en adopción y encontrar un hogar responsable y lleno de cariño, comentaron las autoridades correspondientes.