Centro de Atención Permanente continúa jornadas de salud

La mejor manera de prevenir enfermedades es actuar a tiempo. Con este objetivo, el Centro de Atención Permanente (CAP) desarrolla jornadas de desparasitación para combatir enfermedades digestivas ocasionadas por parásitos intestinales

Las jornadas iniciaron en agosto y continuarán durante septiembre, de manera que los padres de familia aún pueden llevar a sus hijos que no han recibido el tratamiento.

De acuerdo con Jackelin Zabaleta, promotora de salud del CAP, la jornada está dirigida a niños de todas las edades, aunque se hace especial énfasis en los escolares de 10 a 14 años, a quienes se atiende directamente en sus centros educativos.

Varios menores ya han sido vacunados por el personal del CAP. (Foto: Carmen Ordónez/Colaboradora)

"La desparasitación es fundamental para prevenir múltiples enfermedades. El apoyo y consentimiento de los padres es clave para proteger la salud de los menores", destacó Zabaleta.

Vacunación

Además de la desparasitación, el CAP también aplica la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH). Esta inmunización está dirigida a niños hasta los 9 años, 11 meses y 29 días. Así como a las niñas, de 9 a 17 años.

La desparasitación es de suma importancia, sobre todo en esta época del año. (Foto: Carmen Ordóñez/Colaboradora)

La vacuna protege contra el cáncer cérvico-uterino en mujeres, pero también previene ciertos tipos de cáncer en hombres, razón por la cual se incluye a ambos en la jornada de vacunación.

Horario de atención

Las autoridades recuerdan a la población que el CAP brinda atención las 24 horas, los siete días de la semana, ya sea para vacunación, consultas médicas u otros servicios de salud.