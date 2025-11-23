Rescatan a mujer con vida del fondo de un barranco en Chimaltenango

Una mujer fue rescatada por socorristas departamentales en el fondo de un barranco ubicado en la ruta que conduce de Patzicía a Patzún, Chimaltenango.
Elementos de los bomberos municipales informaron que se logró el rescate de una persona de sexo femenino en el fondo de un barranco, aproximadamente a 200 metros de la superficie.
El hallazgo se produjo en el sector conocido como La Canoa, ubicado en el kilómetro 76 de la ruta que conduce de Patzicía a Patzún, Chimaltenango.
Se dio a conocer que la persona estaba desaparecida desde el jueves último y se procedió a trasladarla a la emergencia del Hospital General de Tecpán, en el mismo departamento.
En el lugar, los socorristas brindaron atención prehospitalaria, según se dio a conocer en redes sociales.