Rescatan con vida a conductor tras caer 25 metros en Barranco de Villa Nueva (videos)

  • Por Susana Manai
03 de octubre de 2025, 07:08
Bomberos Voluntarios descendieron con cuerdas y rescataron al conductor en condición estable. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Las bolsas de aire del vehículo protegieron al conductor y evitaron heridas mayores. 

Bomberos Voluntarios reportaron la madrugada de este viernes un vehículo tipo sedán que cayó al fondo de un barranco de 25 metros de profundidad, en la entrada de la colonia Monte María, en Villa Nueva. 

Un rescatista descendió hasta el lugar y localizó al piloto en condición estable. Con apoyo de cuerdas, la víctima fue extraída y trasladada a la superficie. Además, el conductor fue identificado como Shalom López, de 40 años.  

Según la evaluación de los socorristas, no presentaba lesiones de gravedad, pues las bolsas de aire del vehículo amortiguaron el impacto y evitaron heridas mayores.  

