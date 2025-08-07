Reserva Valere: un nuevo concepto de vivienda en la Costa Sur

-

ÍNTEGRO anunció el lanzamiento de Reserva Valere, primer proyecto de vivienda en el sur de Guatemala, ubicado en Santa Lucía Cotzumalguapa. Este proyecto forma parte del macroproyecto, "Nueva Santa Lucía", un desarrollo territorial de 1.6 millones de metros cuadrados en la Costa Sur.

El proyecto busca integrar espacios residenciales, comerciales, de servicios y recreación en una misma zona. A menos de 10 minutos de Reserva Valere se encuentra el centro comercial Santalú, el Smart Hotel Santalú y otras instalaciones para actividades familiares, laborales y de convivencia.

(Fotografía cortesía: ÍNTEGRO)

Detalles del proyecto

Reserva Valere abarca un terreno de 134,000 m² y contempla la construcción de 418 viviendas de 100 y 147 m². Los precios oscilan entre Q868,600 a Q1,098,200. La entrega de la primera fase está prevista a partir de agosto de 2026.

El diseño interior prioriza el aprovechamiento de la luz natural, ventilación cruzada y distribución funcional.

(Fotografía cortesía: ÍNTEGRO)

Entre las áreas comunes se incluyen: casa club, piscina con tres niveles de profundidad, gimnasio, espacio de coworking, ciclovías, senderos peatonales, juegos infantiles, churrasqueras y áreas verdes.

“ RESERVA VALERE es nuestra forma de honrar a las familias guatemaltecas trabajadoras con un hogar excepcional, sostenible y lleno de diseño, tranquilidad y elegancia. ” Pablo José Lima , director de ÍNTEGRO Residential.

(Fotografía cortesía: ÍNTEGRO)

Enfoque ambiental y respaldo institucional

El proyecto está en proceso de certificación EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies), otorgada por la Corporación Financiera Internacional (IFC), que verifica ahorros en consumo de energía, agua y materiales de construcción. Además, cuenta con el respaldo del Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas (FHA).

RESERVA VALERE es desarrollado con capital privado y cumple con criterios de debida diligencia y auditoría, según ÍNTEGRO. La compañía busca descentralizar la inversión en vivienda y generar oportunidades en nuevos territorios.

Durante la fase de construcción se estima la generación de 4,000 empleos directos. Para conocer más información sobre dicho proyecto, vista https://integro.gt.