PDH desestima denuncia de plagio contra Consuelo Porras por no ser de su competencia

La PDH resolvió desestimar una denuncia por plagio contra Consuelo Porras debido a que no es de su jurisdicción.

La resolución la firma la Procuradora Adjunta I, Miriam Catarina Roquel Chávez, y tiene fecha del 8 octubre de 2021.

La Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) resolvió que "no existen razones suficientes para declarar la violación de los derechos humanos a la verdad, la justicia y la paz", por la denuncia que presentó el abogado Marco Vinicio Mejía Dávila.

Mejía señaló a Consuelo Porras de plagiar fragmentos de una tesis para obtener el título académico de Doctora en Derecho.

El alcance de esta resolución es que, tanto la resolución como la tesis, puede ser usada por Consuelo Porras para corroborar ante la Comisión de Postulación en su búsqueda por integrar la nómina de candidatos para Fiscal General ya que no tiene ninguna sanción moral emitida por la PDH.

La denuncia por plagio

La denuncia exponía que Porras "obtuvo el título (...) presentado una tesis que no cumplía los requisitos para que fuera aprobada". La denuncia, explicó en su momento Marco Vinicio Mejía, la presentó en la PDH al no confiar en una investigación objetiva de parte del Ministerio Público (MP).

La oficina del procurador pidió informes tanto a Porras como a la Universidad Mariano Gálvez que extendió las credenciales académicas.

Consuelo Porras le dijo a la PDH que la denuncia se refiere a intereses particulares y no a la violación de ningún derecho humano. Argumentó que se trata del mismo tema, pero con abordajes desde perspectivas diferentes y por ende fue aprobada para su impresión en la universidad citada.

Por aparte, el 7 de septiembre de 2021, el rector y representante legal de la universidad, Rolando Torres Moss, respondió que los trabajos de los estudiantes son sometidos a análisis por diversos profesionales y se debieron haber agotado los filtros correspondientes de un asesor y tribunal evaluador o jurado.

Con base a estas respuestas, la PDH resolvió que la denuncia que realizó Marco Vinicio Mejía Dávila no es de su jurisdicción.

"No es materia de conciencia, toda vez que que en la misma no pueden realizarse pronunciamientos sobre la veracidad o no de un supuesto plagio pues esto no es jurisdicción del Procurador de Derechos Humanos", se lee en la resolución.

Además, se consideró que la procuraduría "no tiene los elementos de convicción suficientes para declararse la violación de un derecho humano".

Aquí puedes consultar la resolución completa:

La otra resolución

La PDH emitió una segunda resolución donde elimina una condena moral que pesaba sobre María Consuelo Porras. Esta también fue emitida en octubre de 2021 y la autorizó Miriam Roquel, la procuradora adjunto I.

En este documento se deja fuera a Consuelo Porras del registro de la PDH sobre responsables de violaciones a derechos humanos.

El caso se refiere a cuando fungió como directora técnica de un colegio que fue sancionado en 2004 por violación al derecho de la educación de una estudiante.

Con estas resoluciones Consuelo Porras obtuvo de la PDH la constancia de carencia de condenas morales emitidas por esa institución, requisito indispensable para optar al cargo de Fiscal General.