¿Cuánto tiempo llevará retirar pasarela colapsada en Aguilar Batres?

El cierre de la ruta durará varias horas.
EN CONTEXTO: Estas serán las rutas afectadas tras colapso de pasarela en Aguilar Batres (video)
Se estima que la limpieza tras el choque de transporte pesado contra la pasarela en la calzada Aguilar Batres tomará varias horas, se estima que todo este sábado e incluso extenderse a días posteriores.
Por otro lado, la pasarela posee una estructura metálica, además de un suelo de concreto y vidrio en su alrededor, por lo que reconstruirla llevará meses.
La Policía Municipal De Transito (PMT) recomienda evitar ingresar a la ciudad de Guatemala durante el día, ya que los trabajos para retirar la estructura colapsada parcialmente podrá continuar afectando la circulación y seguridad por la zona.
Para vehículos livianos, se sugiere utilizar el bulevar de Cenma con dirección hacia El Búcaro y Ciudad Real y para transporte pesado, se han implementado desvíos en el bulevar sur de San Cristóbal para mitigar la carga vehicular en la zona.