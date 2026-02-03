Analizan la continuidad del Estado de Sitio tras resultados

-

Durante una citación en el Congreso se dieron a conocer los resultados preliminares del estado de sitio y trascendió que podría enfocarse en territorios focalizados.

Las autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC) informaron que continúa el análisis sobre la continuidad del estado de sitio o su eventual focalización en determinados territorios, según la evolución de la incidencia criminal.

"Por el momento no tenemos una claridad o una certeza de poder apoyar que se extienda, pero las coordinaciones van a continuar con el Ejército de Guatemala independientemente de las disposiciones que se puedan tomar", informó la PNC.

Según la información expuesta, las acciones se han desarrollado a partir de una coordinación entre la PNC y el Ejército, priorizando zonas con mayor incidencia delictiva y presencia de pandillas.

Se mantiene en análisis la posible continuidad o focalización del Estado de Sitio, según la evolución de la incidencia criminal. (Foto: Congreso Guatemala)

"El estado de sitio a partir de que se inicia, genera varias acciones operativas enfocadas en reducir la incidencia criminal. Tenemos grupos específicos y se focalizaron en establecer los lugares donde la pandilla Barrio 18 tenía más o tiene más clicas", indicó el subdirector de Operaciones de la PNC, Esvin Jacinto.

Este martes se dieron a conocer los resultados preliminares del Estado de Sitio, medida que ha permitido intensificar operativos de seguridad en distintas regiones del país.

Algunos resultados

Como resultado de estos operativos, se reportó la captura de 1,978 personas, de las cuales más de 500 contaban con órdenes judiciales previas, mientras que el resto fue detenido en flagrancia por diversos delitos. "Hemos tenido muy buenos resultados. En enero hubo reducción de la incidencia homicida", remarcaron las autoridades durante la citación con el diputado José Chic.

Las capturas en flagrancia estarían vinculada a pandillas, por ejemplo, en casos relacionados con robos de motocicletas y vehículos. No obstante, se aclaró que la tipificación legal de los delitos y la clasificación de los detenidos corresponde al Ministerio Público y a los juzgados, una vez concluidas las diligencias correspondientes, según la ley.

Autoridades de la Policía Nacional Civl indicaron que en el mes de enero hubo una baja en incidencia homicida. (Foto: Congreso Guatemala)

Respecto a los decomisos, fueron incautadas más de 200 armas de fuego, algunas de alto calibre, así como municiones y otros accesorios. También se recuperaron motocicletas y vehículos con reporte de robo, además de dinero en efectivo y teléfonos celulares localizados durante operativos y allanamientos.

Las autoridades señalaron se reforzaron acciones contra el narcotráfico, con incautaciones de marihuana, cocaína y crack, así como la erradicación de cultivos ilícitos en zonas rurales.

Estos resultados, indicaron, forman parte de las acciones operativas inmediatas y no reflejan aún el avance de los procesos judiciales ni de las investigaciones de mediano plazo.

Aplicación territorial

En cuanto a la aplicación territorial de la medida, se explicó que las intervenciones no han sido uniformes en todo el país, sino que se han concentrado en regiones consideradas prioritarias, como la Costa Sur, algunos departamentos del occidente y áreas fronterizas.

"Lo que nos ha ayudado del estado de sitio es la mejor coordinación que tenemos con el Ejército y que se va a continuar con planes concretos como el que tenemos en Escuintla, que es el plan Centinela. Entonces se está analizando cómo podamos direccionar este tipo de plan a otros territorios que nos estén dando problemáticas principalmente para reducir la incidencia homicida", indicaron las autoridades.