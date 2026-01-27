Estado de sitio: balance de capturas es similar al de una semana normal

-

Otras acciones policiales como incautación de armas de fuego y recuperación de vehículos, también tienen cifras similares al promedio semanal del año pasado.

Los datos proporcionados por la Policía Nacional Civil (PNC) del 19 al 25 de enero, lapso en que ha estado vigente el estado de sitio, precisan que se han detenido a 896 personas, sin embargo, el dato es superior en solo 32 casos al promedio de capturas semanal registrado durante 2025.

La información de 2025 fue obtenida de la Plataforma para la Comunicación de Datos Estadísticos de la Incidencia Criminal (Pladeic), la cual es alimentada y gestionada por el Ministerio de Gobernación.

Los datos muestran que durante el año pasado la PNC detuvo a 44,941 personas, con un promedio semanal de 864.

Durante el estado de Sitio se lleva a cabo trabajo combinado entre el Ejército y la Policía. (Foto: PNC / Soy502)

Porcentualmente, la diferencia es baja, ya que esas 32 personas solo representan un aumento del 3.7 % comparado con el promedio del último año.

También destaca que las capturas en la primera semana del estado de sitio, son comparativamente más bajas a las que tuvieron actividades multitudinarias sin estado de excepción.

Por ejemplo, del 14 al 20 de abril de 2025, durante la Semana Santa, hubo 1,154 detenciones, lo que se tradujo en 258 detenciones más.

Otro caso fue que del 27 de octubre al 2 de noviembre del año pasado, cuando los guatemaltecos gozaron del descanso del Día de Todos los Santos, hubo 1,132 detenidos.

Por último, del 8 al 14 de diciembre, cuando aumentaron los convivios por fin de año, se registró la detención de 1,036 personas y en la siguiente semana otras 905 fueron consignadas.

Las detenciones que se han regisrrado en la primera semana del estado de Sitio es similar a las semanas normales. (Foto: PNC / Soy502)

Incautaciones y recuperaciones también son similares

La PNC también compartió que durante la primera semana de vigencia del estado de sitio han sido incautadas 81 armas de fuego y se han recuperado 31 motocicletas y 6 vehículos, estos datos también son parecidos a los registrados en el promedio semanal del último año.

Según Plaideic, durante todo 2025 fueron incautadas 3,852 armas de fuego, lo que presentan 74 en siete días, es decir, durante la semana pasada fueron incautadas 7 armas más, lo que representa un 9.5 % de aumento en relación con el promedio semanal anual.

En lo que respecta a las motocicletas, el año pasado fueron recuperadas 1,608, es decir un promedio de 31 mensuales, dato que es igual al de la primera semana de vigencia del estado de sitio.

Donde hubo una disminución es en el rubro de los vehículos recuperados, pues el año pasado se logró recobrar 674 vehículos, un promedio de 13 a la semana.

Esto significa que, en la primera semana del estado de excepción, se recuperaron 7 vehículos menos, lo que significa una disminución del 53.8 % en comparación al promedio semanal de 2025.

Hay limitantes para las fuerzas de seguridad

David Custodio Boteo, director general de la PNC, fue entrevistado en el programa radial A Primera Hora de Emisoras Unidas, y habló sobre las limitaciones que tienen las fuerzas de seguridad para llevar a cabo la lucha frontal contra las maras o pandillas.

La incautación de armas de fuego aumentó levemente en comparación al promedio semanal del año pasado. (Foto: PNC / Soy502)

Boteo reconoció que en este momento tienen más herramientas para combatir a los grupos terroristas, sin embargo, señaló como la primera deficiencia carecer de una cárcel de máxima seguridad para aislar a los integrantes de esos grupos cuando sean capturados.

"Son objetivos de alto valor que ya no tendrían que tener ningún tipo de comunicación hacia el exterior", señaló el funcionario.

Boteo también señaló que otro obstáculo es que la PNC no puede ingresar a las viviendas e inmuebles donde se tienen conocimiento que venden droga o se resguardan pandilleros debido a las restricciones constitucionales.

"Tenemos que hacer las gestiones de allanamiento, esperar la autorización judicial y venimos a caer prácticamente a lo mismo, porque lo único que estamos haciendo distinto es que están trabajando en conjunto", señaló el director de la Policía.

Pese a las limitaciones, el funcionario calificó como un éxito el trabajo conjunto entre la PNC y el Ejército de Guatemala, aunque reconoció que se necesitan más acciones.

"El trabajo en conjunto con el Ejército para mí es un éxito, pero se requiere de otras acciones muy drásticas, porque el crimen organizado siembre ve la forma para afectar la economía, hacer que el país se torne peligroso y afectar a todos por igual", conclyó Boteo.