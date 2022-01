¿Retarías a un luchador de la UFC? Esto hizo un internauta y así terminó

Un aficionado retó al luchador estadounidense de la UFC, Kevin Holland, y nunca imaginó que aceptaría la propuesta.

Un internauta le escribió mensajes retadores al luchador de la UFC, Kevin Holland, y como no le respondía, decidió publicar las capturas sin saber que consecuencias le iba a traer.

El 'trol', como lo calificó Holland, le escribió a través de su cuenta de Instagram y luego publicó la conversación, la cual nunca fue respondida por el luchador.

En los mensajes, Jayden Draper, le indicó: "Todo lo que tengo que decir es que a pesar de que eres cinturón negro, estoy seguro de que podría presentarte, me demuestras que estoy equivocado".

Al no encontrar respuesta, nuevamente le escribió exigiéndole que dejara de "esquivarlo".

Luego, Holland tomó la misma captura de pantalla y la publicó indicando que "el trol pensó que era un tipo duro o habilidoso o algo. Pagué su habitación de hotel y lo traje para una sesión...".

This troll thought he was a tough guy or skilled or some bs. So I put his ass on a bus, paid for his hotel room and brought him in for a session. How it started- pic.twitter.com/fsBiEcnvoJ — Kevin Holland (@Trailblaze2top) January 29, 2022

Luego escribió un segundo mensajes en su cuenta de Twitter, el cual acompañó de un video del combate con el internauta.

"Versus como va... 1 trol hacia abajo, ¡demasiados más para ir!", señaló.