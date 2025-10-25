¿Qué pasó con el piloto del camión que volcó en la Interamericana?

El conductor que produjo el accidente vial enfrentó una situación conflictiva tras el percance.
Durante la noche del viernes 24 de octubre, un camión transportaba costales de abono, cuando volcó en la vía que conduce de San Lucas Sacatepéquez hacia la ciudad de Guatemala, en la carretera Interamericana.
Tras el accidente, el conductor del camión habría sido retenido por la Policía Nacional Civil (PNC), quienes indicaron haber "iniciado negociaciones" con el propietario del camión para poder liberar y movilizarlo con grúa a un taller particular.
Sin embargo, el alcalde Neto Bran y la Policía Municipalidad de Mixco, se presentaron al lugar para intervenir en el hecho, por la afectación en el tránsito.
En el lugar, se identificó que durante los trabajos de limpieza y movilización vehicular, el conductor responsable habría sido llevado a la zona 1 de Mixco, generando una disputa entre la PNC y la PMT de Mixco sobre la situación que enfrentaría.
Al ubicarlo, el hombre se encontraba en un callejón con golpes y aturdido de la situación, indicó Mynor Espinoza, vocero de la PMT de Mixco.
El conductor resultó con un alto grado de ebriedad, tras dar positivo a la prueba de alcohol.
De acuerdo a Espinoza, el caso quedó en mano de las autoridades.