Hallan bumper en un tragante en la zona 11 capitalina

La pieza causó curiosidad al ser localizada este viernes.

La Empresa Municipal de Agua (Empagua) realizó jornadas de limpieza con equipo Vactor, retirando basura que obstruye los tragantes y provoca inundaciones.

En los últimos días se han retirado grandes cantidades de desechos, siendo las bolsas de agua las más comunes. En solo 10 días, se recolectaron más de 700 toneladas de basura, indicaron las autoridades.

Este viernes, un bumper de un automóvil fue localizado y extraído de uno de los tragantes de la zona 11, indicó la Municipalidad de Guatemala.

(Foto: Municipalidad de Guatemala)

"Limpieza depende de todos"

"Limpia y Verde mantiene una labor constante, pero mantener una ciudad limpia depende de todos. Evitemos tirar basura en la vía pública para prevenir emergencias en época de lluvia", dijeron las autoridades.

La cantidad diaria de basura que ingresa al Sitio de Disposición Final se estima que es de alrededor de 2,500 toneladas provenientes de 15 municipios, incluyendo la ciudad de Guatemala, de esta cantidad, 1,200 toneladas se generan en las 22 zonas de la ciudad.

El equipo municipal diariamente extrae basura y otro tipo de objetos de los 46 mil tragantes, desde botellas plásticas y cartón hasta llantas, ropa, colchones, bicicletas y partes de automóviles. Cada día, se retiran aproximadamente entre 800 y 1,000 libras de basura de estos sistemas, aseguraron las autoridades.