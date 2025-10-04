Vehículo vuelca en zona 10 la noche de este viernes

Los tripulantes del vehículo fueron atendidos por socorristas.
Un accidente de tránsito se registró en la 2a. avenida y 3a. calle de la zona 10, en la ciudad de Guatemala, la noche de este viernes.
Un vehículo quedó volcado sobre la cinta asfáltica, por lo que paramédicos de los Bomberos Municipales acudieron al lugar para asistir a los tripulantes.
Los elementos bomberiles indicaron que estas personas sufrieron lesiones leves y no requirieron traslado a un centro asistencial.
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) fue solicitada para regular el tránsito en el sector y garantizar la seguridad de los conductores y peatones.
Se desconoce el motivo por el que el conductor perdió el control del volante y terminó volcado.