Estas serán las rutas afectadas tras colapso de pasarela en Aguilar Batres (video)

Autoridades de tránsito ya están habilitando rutas alternas.
EN CONTEXTO: ¡No hay paso! Pasarela colapsa en Aguilar Batres tras choque de tráiler (video)
Un tráiler que llevaba un cilindro de grandes proporciones impactó contra una pasarela en la Calzada Aguilar Batres y 37 calle, con dirección hacia la ciudad de Guatemala, en la parada del Transmetro conocida como "La parada del Javier".
Agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva ya están en el lugar e informan que tanto los carriles principales, como el auxiliar y el del Transmetro están completamente obstaculizados.
Desde ya se habilitará un reversible por la vía del Transmetro, para que el tránsito fluya hacia la ciudad capital.
Habrá desvíos hacia el bulevar sur de San Cristobal y del bulevar del Cenma hacia el Búcaro, para transporte liviano.
Las labores para retirar la pasarela tomará horas, por lo que las autoridades piden evitar utilizar ese tramo.
Las rutas afectadas, hacia la ciudad, serán:
- Costa Sur del país
- Palín
- Amatilán
- Villa Nueva