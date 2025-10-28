Desconexión salarial y alta rotación: retos de la empleabilidad juvenil en Guatemala

-

Dos estudios revelan la brecha entre expectativas salariales de universitarios y la retención de talento joven en Guatemala

Dos nuevos estudios sobre la empleabilidad juvenil en Guatemala revelaron los principales retos que enfrentan las empresas para retener el talento joven, así como la marcada desconexión que existe entre las expectativas salariales de los universitarios y la realidad del mercado laboral.

El primer estudio, realizado por ManpowerGroup y Junior Achievement Guatemala (JAG), centrado en jóvenes de nivel diversificado y técnico, encontró que la principal dificultad para las organizaciones no es atraer, sino retener a los jóvenes. Específicamente, el 72 % de las empresas considera que la retención de este talento es más difícil que su atracción.

Aunque la mayoría de las empresas está contratando jóvenes (el 83 % lo hizo el año pasado y el 76 % planea seguir haciéndolo), persisten obstáculos importantes. El reto más citado es la falta de experiencia (66 %), seguido por la rotación temprana y las elevadas expectativas salariales.

Para los jóvenes, al buscar empleo, los factores más importantes son un salario competitivo (37 %), la flexibilidad de horario (19 %) y el crecimiento profesional (16 %). Además, la mayoría utiliza redes sociales (80 %) y referencias personales (63 %) para su búsqueda.

"Este estudio confirma la urgencia de seguir fortaleciendo los programas que preparan a los jóvenes para su primera experiencia laboral y, al mismo tiempo, ayudar a las empresas a crear entornos donde el talento joven quiera quedarse y crecer", expresó José Herrera, director ejecutivo de JAG.

Desconexión salarial

El segundo estudio, desarrollado por GAN Guatemala y el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), junto con la Mesa de Capital Humano de Guatemala No Se Detiene, se enfocó en estudiantes universitarios, revelando una marcada desconexión salarial.

Los universitarios que ya trabajan esperan ganar Q15.000 mensuales al graduarse, mientras que aquellos que aún no laboran esperan Q11.000.

Esta expectativa choca con los salarios promedio reales del país. Los profesionales con pregrado perciben alrededor de Q9.500, y aquellos con posgrado alcanzan unos Q17.700.

Los universitarios se autoperciben fuertes en competencias como el pensamiento crítico, la gestión del tiempo y la orientación al servicio. Sin embargo, reconocen debilidades en habilidades que se perfeccionan con la experiencia laboral, como la negociación y la persuasión.

Ambos estudios coinciden en la urgencia de fortalecer la conexión entre la educación y el mercado laboral. La clave está en fomentar pasantías y programas duales, y reforzar el desarrollo de las competencias blandas para que los jóvenes no solo accedan, sino que también permanezcan y crezcan en el empleo formal.

"Como país, tenemos el bono demográfico a nuestro favor, pero necesitamos fortalecer el puente entre la educación y el empleo formal. Esta investigación, que complementa el Estudio de Brechas de Talento 2024, nos permite entender mejor qué buscan los jóvenes y cómo las instituciones de educación superior y las empresas pueden trabajar juntas para responder a esas expectativas", destacó Ligia Chinchilla, coordinadora de la Mesa de Capital Humano de Guatemala No Se Detiene.

Brechas de talento

La investigación sobre universitarios complementa los datos del Estudio de Brechas de Talento 2024. Este análisis mostró que, por industria, los sectores mejor remunerados son Tecnología (Q14.300) y Construcción (Q12.600). En contraste, los salarios más bajos se encuentran en Servicios Financieros (Q5.100) y call centers (Q6.000).

