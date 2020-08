Las revelaciones de Jim Parsons tras dejar "The Big Bang Theory"

Jim Parsons, actor que dio vida a Sheldon Cooper, en la serie "The Big Bang Theory", confesó recientemente su sentir tras el cierre de ese capítulo en su vida laboral.

Esta fue una de las comedias más longevas, con 12 temporadas y miles de fans alrededor del mundo.

Ver esta publicación en Instagram Here we go... @colbertlateshow Una publicación compartida por Jim Parsons (@therealjimparsons) el 16 de May de 2019 a las 4:07 PDT

A pesar de la fama, Parsons hizo algunas confesiones, alrededor de la abrumadora situación que vivía tras largas horas de trabajo y el lado no tan glamuroso de la popularidad.

En el podcast de David Tannant, el actor confesó que sintió un gran alivio pues se sentía agotado y decidió dejar la comedia como resultado de una gran presión laboral y sucesos que afectaron su vida personal.

El punto de ebullición ocurrió cuando tenía la grabación de la serie e iniciaría la obra "The boys in the band" en Nueva York: su perro de 14 años de edad enfermó y convulsionó.

"Se veía tan mal y yo estaba tan agotado que empecé a llorar... dije: este perro se va a morir mientras estoy fuera por trabajo y me siento fatal".

Al final se presentó al trabajo pero su perro volvió a enfermar, por ello tomó la decisión de ponerlo a dormir.

"Fue uno de los momentos más aterradores... no paraba de temblar y veía todo a mi alrededor muy oscuro", expresó.

"A los pocos días estaba en el ensayo de la obra, luego hice el espectáculo y al acabar, me resbalé y me quebré un pie".

Los incidentes lo llevaron a tomar la decisión de cambiar su vida personal.

"Tuve ese momento de claridad, fui muy afortunado al darme cuenta y me dije: 'no sigas corriendo', paré, miré a mi alrededor y me di cuenta que tenía que hacer un cambio", expresó.

Además, cuando notó el calendario de grabaciones de la serie se dio cuenta que tendría 46 años cuando la temporada acabara y su padre había muerto a los 52 años.

"No soy supersticioso ni nada, era solo un contexto y no sabía qué estaba buscando", dijo.

Ahora Jim sigue trabajando en televisión pero detrás de cámara, como coproductor en la comedia "Call me Kat".

