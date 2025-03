“Era una reclusa”: revelan cómo fueron los últimos días de la hermana de “Buffy”

-

La actriz, quien dio vida a la hermana de "Buffy, la cazavampiros" y a Georgina Sparks en "Gossip Girl", falleció a los 39 años.

A siete días del fallecimiento de la actriz Michelle Trachtenberg, han salido a luz cómo fueron sus últimos días de vida.

Fuentes cercanas a Michelle, revelaron intimidades sobre los últimos días de la actriz después de recibir un trasplante de hígado, lo que pudo haber contribuido con su muerte y su alejamiento de Hollywood.

Trachtenberg recibió el trasplante el año pasado, lo que la hizo permanecer por un largo período en el hospital a principios del año 2025, pero su cuerpo habría rechazado el procedimiento, lo cual habría complicado su salud.

Un amigo cercano reveló que la última vez que la vio no estaba nada bien.

"Se notaba que algo estaba pasando. Estaba muy frágil y llevaba un tiempo enferma", dijo.

Según este amigo, la estrella venía atravesando serios problemas de salud, los cuales se fueron agravando con el tiempo.

"Tenía problemas de espalda y de huesos, y también se cayó varias veces", dijo otra amiga, quien también confesó que la actriz se habría convertido en "una reclusa" antes morir.

La tragedia

De acuerdo con ABC News, fue la madre quien encontró el cuerpo de la actriz "inconsciente y sin respuesta" a eso de las 8:00 horas del pasado miércoles 26 de febrero. La trágica noticia fue confirmada por portales internacionales como TMZ y People.

Hasta ahora no se ha revelado la causa oficial de su muerte, pero trascendió que la muerte se habría producido por causas naturales.

Su trayectoria

Michelle Trachtenberg es recordada por haber sido la protagonista de "Harriet, la espía" para luego convertirse en una estrella con "Buffy, la cazavampiros".

También dio vida a Georgina Sparks en la serie "Gossip Girl" y fue parte de diversos éxitos cinematográficos como "Meego", "Beautiful Ohio". "17 again" y "All my children".

