Revelan detalles sobre el ataque armado contra familia en Villa Canales

Según las autoridades el crimen se trata de un ataque directo contra la pareja fallecida.

Un ataque armado en el kilómetro 17 de la ruta hacia Villa Canales, zona 6 de San Miguel Petapa, terminó con la muerte de dos personas y dejó una niña ilesa. El hecho ocurrió la noche del 20 de septiembre.

Según el informe, dos hombres vestidos de negro dispararon en contra de un vehículo en el que viajaba una pareja con su hija de 9 años. Automovilistas que presenciaron el hecho dieron aviso a las autoridades.

La hija de la pareja fue asistida por los socorristas, quien resultó ilesa del ataque. (Foto: Asonbomd)

Bomberos Municipales Departamentales llegaron al lugar y localizaron a la pareja fallecida dentro del automóvil.

Asimismo, los socorristas encontraron a la pequeña hija de la pareja escondida entre los asientos traseros; quien resultó ilesa y fue atendida por crisis nerviosa al presenciar el crimen de sus padres.

La menor fue estabilizada y puesta a salvo.

La pareja fue identificada como Melvin Alfredo Xiloj Castillo y su esposa Beysi Paola hernández Ambrosio. (Foto: Jorge Sente/Nuestro Diario)

Investigación

El Ministerio Público (MP) contabilizó 47 indicios balísticos en la escena y embaló pruebas dentro del vehículo, incluyendo Q6,900.00 en efectivo y tarjetas de débito y crédito de las víctimas.

Las personas fallecidas fueron identificadas como Melvin Alfredo Xiloj Castillo, de 25 años, alias "Gringo", y Beysi Paola Hernández Ambrosio, de 37 años.

En el lugar fueron embalados 47 medios de prueba balísticos. (Foto: Jorge Sente/Nuestro Diario)

Según las autoridades, una de las primeras hipótesis que se maneja sobre este crimen, se trata de un ataque directo, descartando el robo como móvil, pues las víctimas fueron localizadas con todas sus pertenencias.