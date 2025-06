Revelan detalles del único sobreviviente de accidente aéreo en India

-

El hombre fue trasladado hacia un hospital tras ser el único que salió con vida del trágico accidente aéreo.

EN CONTEXTO: Pasajero sobrevive al accidente aéreo que dejó 260 fallecidos

El único superviviente del vuelo de Air India que se estrelló este jueves en Ahmedabad, en el oeste de India, con 242 personas a bordo, se pregunta cómo logró escapar a la muerte, según su familia.

"No tengo ni idea de cómo salí de ese avión", le dijo a su hermano, según la agencia británica Press Association, que citó a este último, Nayan Kumar Ramesh, de 27 años.

Ambos residen en Leicester, en el Reino Unido, adonde se dirigía el avión accidentado, que tenía destino en Londres.

La BBC entrevistó a Ajay Valgi, un primo del sobreviviente, en Leicester. Según él, Vishwash Kumar Ramesh se puso en contacto con su familia para asegurarles que estaba "bien".

Los medios indios informaron que el afortunado ocupaba el asiento 11A, después de que unos videos, difundidos en redes sociales, mostraran a un hombre con la camiseta manchada de sangre que, aún cojeando, era capaz de caminar hasta una ambulancia.

El hermano del único pasajero que sobrevivió al accidente de Air India, Vishwashkumar Ramesh, calificó su escape como un "milagro".



Nayan Kumar Ramesh dijo a Sky News que su hermano llamó a su padre en Leicester momentos después del accidente para decirle que había sobrevivido.… pic.twitter.com/4mlJ5wwkj4 — NMás (@nmas) June 12, 2025

Presentó una tarjeta de embarque a nombre de Vishwash Kumar Ramesh, de 40 años y uno de los 53 ciudadanos británicos que iban a bordo.

Los equipos de rescate indios, acompañados de perros rastreadores, registraron toda la noche entre los escombros humeantes para intentar averiguar las causas de la explosión de la aeronave, un Boeing 787-8 Dreamliner de Air India, que volaba hacia el aeropuerto londinense de Gatwick.

El avión se convirtió en una bola de fuego poco después de despegar de la metrópolis del oeste de India.

La luz en la sombra

De entre los restos del aparato y de los edificios calcinados contra los que chocó el avión se extrajeron multitud de cuerpos descuartizados. En esa zona viven médicos, sanitarios y sus familias, por lo que el accidente también dejó numerosas víctimas en tierra.

En un primer momento, la policía había dicho que "no parecía haber ningún superviviente", pero horas después las autoridades confirmaron los comentarios, bastante inverosímiles, acerca de un hombre que habría sobrevivido a la catástrofe.

British man is only passenger to survive India plane crash



Mr Ramesh's brother, Nayan Kumar Ramesh, told BBC News Vishwashkumar "has no idea how he survived" and escaped the plane as the only survivor. pic.twitter.com/CzisSHWTtd — GENZY NEWS (@genzynews) June 12, 2025

"Sí, confirmamos que hubo un superviviente", dijo Dhananjay Dwivedi, secretario principal del departamento de Salud del Estado de Guyarat.

Según él, lo estaban atendiendo en un hospital, pero no dio más detalles.

El ministro indio del Interior, Amit Shah, que visitó el lugar del accidente y el hospital, se dijo "conmocionado más allá de lo que expresan las palabras por esta tragedia aérea". Precisamente, Amit Shah representa a Ahmedabad como diputado.

También explicó a los periodistas que había "visto" al "superviviente".

El testimonio del británico es la única buena noticia que deja la tragedia, entre tantos relatos tristes sobre las víctimas: personas ancianas que iban a visitar a sus hijos en el Reino Unido o familias que regresaban a sus casas.