Ricardo Arjona llega a Argentina y Chile en 2026

Fans argentinos y chilenos celebran el regreso de Ricardo Arjona.

El cantautor guatemalteco continúa ampliando su lista de países a visitar tras el inminente éxito de su gira internacional en Guatemala y Estados Unidos.

Ricardo Arjona sorprende a sus fanáticos al compartir un video en sus plataformas oficiales en el que anuncia que viajará a Argentina y Chile para presentar Lo que el seco no dijo.

“Lo que el seco no dijo” llegará al sur de América. (Foto: X)

"El sur... fue tan difícil empezar, fue como besar por primera vez a la mujer más bella del mundo después de años de que te dijera que no. Después, pasó lo que tenía que pasar: me enamoró para siempre", comenta Arjona en la publicación.

El intérprete comparte un emotivo video en sus plataformas. (Foto: X)

"Cada beso es una fiesta, y cada encuentro una celebración. Entre asados, marchas y la guerra oficial de quienes hacen el mejor vino, lo mejor es no decir nada, solo salud... salud por la dicha de volver", concluye Ricardo, sin revelar las fechas de su llegada, pero generando grandes expectativas entre sus seguidores.