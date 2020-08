Revelan fotografías aéreas de Petén realizadas en los años 20

A través de redes sociales el fotógrafo guatemalteco Rony Rodríguez mostró una serie fotográfica de Petén realizada en 1929.

Las imágenes muestran la isla de Flores, la península de Tayasal, el lago Petén Itzá, Yaxhá, Uaxactún y otros rincones de la selva petenera que en su momento no estaban poblados.

Las fotos fueron publicadas por un noticiero local de Petén y Rodríguez decidió investigar más acerca de su origen.

Estas forman parte de una tesis de identificación de sitios arqueológicos, como parte de un Master de Ciencia de Jolene R. Keen, para la Universidad George Mazon en Fairfax, Virginia, Estados Unidos.

Rony corrigió la resolución de las fotografías para que sus detalles fueran apreciados detalladamente, como hace con otro contenido en su blog llamado "Petén Antiguo".

Isla de Flores captada con el lente de Rony Rodríguez. (Foto: Rony Rodríguez)

"Recientemente vi una publicación de fotos antiguas... Me llamaron mucho la atención pues no las había visto, en la publicación no decía la fecha por ello decidí investigar para encontrarlas... al final me topé con esas fotos y otras que me parecen auténticos tesoros, pues muestran el área central de Petén hace más de 90 años", escribió.

"Son fotos de un vuelo realizado el 8 de octubre de 1929 por Charles Lindbergh... También me sorprendió una foto donde se ve un pequeño poblado entre la laguna Sacnab y Yaxhá, que en la actualidad no existe", continuó.

Rodríguez también destacó el nivel del lago Petén Itzá, que era muy bajo antes de una creciente ocurrida en 1938.

"La isla de Flores, La Ermita en San Benito y San Andrés, eran las zonas más pobladas. En Santa Elena se observaban unas cuantas casitas a la orilla del lago. San José también era un poblado pequeño para esa fecha. La península de Tayasal se encuentra bastante deforestada, parece un área de cultivos, algo que ya había visto en otras fotos de los 60. Actualmente la península tiene más vegetación en esa parte", reveló.

En el centro están Charles y Anne Lindbergh, en la zona del canal de Panamá, en septiembre de 1929, con este avión hicieron los primeros vuelos de arqueología aérea en Guatemala, Honduras y México. (Foto: National Air and Space Museum Archives’ Mother Tusch Collection)

Charles Lindbergh y su esposa Anne Lindbergh volaron sobre México, Guatemala y Honduras, fueron pioneros en fotografía aérea arqueológica. Charles fue quien piloteó el avión que pasó encima de los templos recién excavados por los arqueólogos de la Carnegie Institution. Su fotografía sacó a luz a las sociedades precolombinas y sus imágenes son un valioso tesoro histórico.

ESTAS SON LAS IMÁGENES MÁS DESTACADAS DEL VALIOSO DOCUMENTO:

Uaxactún, investigación Ricketson en 1929. (Foto: O. Ricketson y Kidder)

Pequeño poblado entre dos lagunas. También se aprecia parte del avión que sobre volaba el área. (Foto: Artstor library catalog Harvard. Retoque fotográfico: Rony Rodríguez)

Isla de Flores en 1929. (Foto: Charles Lindbergh. Retoque fotográfico: Rony Rodríguez)

Lago Petén Itzá desde el aire. (Foto: The Ricketson and Kidder aerial survey 1929)

Área Central de Petén. (Foto: Artstor library catalog Harvard. Retoque fotogfráfico Rony Rodríguez)

Península de Tayasal y lago Petén Itzá. (Foto: Artstor library catalog Harvard. Retoque fotográfico: Rony Rodríguez)

Así lucen estos sitios en la actualidad:

Encuentro entre los dos lagos. (Foto: Google Earth)

Zona central de Petén en la actualidad. (Foto: Google Earth)

Isla de Flores. (Foto: Google Earth)

Tayasal en Petén. (Foto: Google Earth)

TE PUEDE INTERESAR: