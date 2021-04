Filtran imágenes del live-action de "Las Chicas Superpoderosas"

A través de Twitter se revelaron imágenes de las grabaciones de la serie live-action de "Las Chicas Superpoderosas".

Este es el primer acercamiento de las actrices Chloe Bennet como "Bombón", Dove Cameron como "Burbuja" y Yana Perrault como "Bellota".

En las fotos se ve la casa donde las niñas viven junto al profesor Profesor Utonio, quien será interpretado por Donald Faison en este proyecto.

Se puede captar cómo los involucrados en la producción siguen todas las medidas sanitarias, como uso de mascarilla y cierto grado de distanciamiento, en un lugar al aire libre.

Según Variety, la serie se enfocará en la juventud de las tres heroínas. Las hermanas se habrían alejado, de combatir el crimen para intentar llevar una vida normal y pasaron una etapa de resentimiento al no poder disfrutar su infancia, por ello se revelarán estos conflictos internos.

La serie se llamará "Powerpuff" y seguirá, como se explica, la versión adulta de las heroínas. Al parecer, el episodio piloto se graba en Atlanta, Georgia, Estados Unidos.

The CW, responsable de la trama, aún no revela cuándo se estrenará.

