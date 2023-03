¡Misterio resuelto! Revelan la verdad sobre "sirena momificada" encontrada en Japón

Científicos resolvieron el misterio detrás de la "sirena momificada" encontrada en Japón y que fue objeto de culto durante varios años.

Finalmente, se resolvió el misterio sobre qué hay detrás de la "sirena momificada" encontrada en una playa de Japón entre 1736 y 1741.

Un grupo de científicos de la Universidad de Ciencias y Artes de Kurashiki reveló impactantes detalles sobre la criatura conservada en el templo Enjuin de Asakuchi, al oeste de Japón.

La parte superior de esta criatura tiene apariencia humana, mientras que la inferior parece una cola de pez. Esta fue sometida a radiografías, tomografías computarizadas, datación por radiocarbono y análisis de ADN.

A group of scientists from Japan's Kurashiki University of Science and the Arts will study a nearly 300-year-old mummy that's in the shape of a 'mermaid'. The mysterious 12-inch creature was allegedly caught in the Pacific Ocean between 1736, 1741.



It looks scared pic.twitter.com/wXNcuXJ0lg — Tushar ॐ♫₹ (@Tushar_KN) March 6, 2022

Fin al misterio

Los expertos concluyeron que "basándonos en nuestro análisis y en la historia de la creación de momias en Japón, solo podemos concluir que la momia sirena probablemente fue hecha por el hombre" a finales del siglo XIX.

Para hacerla, los profesionales exponen que la momia fue fabricada con restos de animales. La parte inferior consiste en una malla compuesta de "aletas dorsal, anal y pélvica, los huesos de las aletas que sostienen las aletas y el esqueleto caudal".

Por otro lado, lo que recubre los brazos, hombros, cuello y las mejillas se trata de piel de pez globo. En cuanto a la parte superior, está hecha con papel y tela moldeados, cuyo relleno es de algodón y una sustancia parecida al yeso.

Este tipo de creaciones se realizaban en el antiguo Japón con fines curativos, cuando enfermedades como la viruela y el sarampión eran muy comunes.