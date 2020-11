Juez federal prohíbe expulsar a niños migrantes de EE.UU.

Trump impulsó una política migratoria que permitía expulsar a los migrantes irregulares sin un proceso legal.

Un juez federal ordenó a la administración de Donald Trump que deje de expulsar niños migrantes no acompañados y aseguró que las acciones que se han estado cometiendo contra los menores son ilegales.

La decisión fue tomada por el juez federal de Distrito, Emmet Sullivan, quien emitió una orden judicial la cual fue solicitada por abogados y organizaciones civiles que luchan en favor de los migrantes.

Hasta el momento, se calcula que unos 8,800 niños no acompañados han sido expulsados de Estados Unidos (EE.UU) desde marzo, cuando se emitió una declaración de emergencia, basándose en el Título 42, el cual utilizó como justificación el Covid-19.

Esto provocó que miles de menores fueran separados de sus familiares, incluso, abogados denunciaron que no han logrado localizar a los progenitores de 545 menores.

Sin embargo, la orden de Sullivan prohíbe la expulsión de niños que cruzan la frontera sin el acompañamiento de sus padres, detalló el director de Immigrants' Rights Project, Omar Jadwat.

Por ahora se desconoce cuál será la política migratoria que asumirá la administración de Joe Biden, ya que no ha hablado directamente de los planes que se tienen sobre la migración irregular.

*Con información de Reuters