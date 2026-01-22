Revista People viraliza a pareja que hace caminata a volcán en Guatemala por su boda

-

Una pareja incluyó una caminata a un volcán activo en Guatemala como parte de su celebración de boda y su aventura se hizo viral, apareciendo en la revista "People".

Fey Deleon Rana decidió llevar a 22 invitados a apreciar el Volcán de Pacaya, que se ha vuelto una parada obligada para quienes visitan el país.

Según su historia, contada por el famoso medio estadounidense, Fey es desarrolladora de productos y estilista de moda, actualmente residente en Nueva York y siempre había imaginado Antigua como escenario de su día especial, afirmando que deseaba que fuera memorable y que "mostrara con autenticidad el país del que ella y su esposo se habían enamorado".

Durante su visita al país para hacer los planes exploraron el paisaje circundante. "Reservamos la excursión al volcán a último momento y terminó siendo uno de los momentos más destacados del viaje", cuenta Rana, de 33 años, en exclusiva a la revista People.

"Cuando empezamos a pensar en actividades para compartir con nuestros invitados durante el fin de semana de la boda, nos pareció la experiencia perfecta para compartir", agregó.

Su boda se llevó a cabo en noviembre de 2024 y sus 22 invitados se apuntaron a la aventura, todos lo experimentaron de manera diferente sin embargo fue una gran experiencia, incluso disfrutaron de una pizza cocinada con el calor del propio volcán.

Por suerte, dice Rana, hubo muchos descansos previstos, ya sea para tomar fotos, disfrutar de las vistas o disfrutar de una pizza cocinada con el calor del propio volcán. Algunos perros locales incluso se unieron a la subida, felices de acompañarlos a cambio de restos de comida.

"¿Pudieron todos caminar durante la boda?", escribió un espectador. Otro añadió: "Todos cayéndose uno tras otro me están mandando. Lo siento, jajaja", fueron algunos de los comentarios.

