Los Reyes Magos llegan a EPA regalando cinco SUV nuevas

EPA ha dado cierre a su campaña "Estrene auto con EPA, Pinturas Corona y Canella", realizando la entrega de las cinco SUV, una por cada tienda en el país.

Cada uno de estos autos representa el resultado de la confianza y la preferencia de los clientes que eligen a estas empresas para transformar sus hogares.

Los ganadores fueron:

“ Soy clienta de EPA por la variedad de productos que ofrecen para remodelar y este fin de año decidí pintar mi casa. Fue emocionante recibir la llamada que me hizo ganadora del carro ”

Con esta campaña, EPA reafirma su compromiso de seguir innovando y creando promociones que conecten con los consumidores; fortaleciendo los lazos con la comunidad guatemalteca.

“ Estos vehículos simbolizan el agradecimiento genuino a quienes nos permiten ser parte de sus hogares y de sus proyectos de vida ”

Por su parte, Pinturas Corona celebró el impacto positivo de esta promoción, resaltando su compromiso de seguir llevando color a los hogares guatemaltecos.

“ Hoy celebramos junto a los ganadores el privilegio de poder sumar alegría a través de esta campaña, llevando color a los hogares y un auto nuevo a cinco familias ”

Ariel Koll-Nescher

, presidente ejecutivo de Grupo Solid.