Los Reyes Magos llegan a EPA regalando cinco SUV nuevas

  • Por Redacción comercial
06 de enero de 2026, 15:49
(Fotografía por: Ana Lucía Castillo / Soy 502)

(Fotografía por: Ana Lucía Castillo / Soy 502)

EPA ha dado cierre a su campaña "Estrene auto con EPA, Pinturas Corona y Canella", realizando la entrega de las cinco SUV, una por cada tienda en el país.

Cada uno de estos autos representa el resultado de la confianza y la preferencia de los clientes que eligen a estas empresas para transformar sus hogares.

Los ganadores fueron:

  • Tienda Rambla Zona 10: Edwin Natanael García López
  • Tienda Portales Zona 17: José Raúl Reyes Reyes
  • Tienda Plaza Madero Roosevelt: Olga González Solares
  • Tienda El Tinajón en Quetzaltenango: Karen Isabel Aguilar López
  • Tienda San José Pinula: Victor Adolfo Moralez Muxin

Soy clienta de EPA por la variedad de productos que ofrecen para remodelar y este fin de año decidí pintar mi casa. Fue emocionante recibir la llamada que me hizo ganadora del carro
Karen Isabel Aguilar
, ganadora.

(Fotografía por: Ana Lucía Castillo / Soy 502)

Con esta campaña, EPA reafirma su compromiso de seguir innovando y creando promociones que conecten con los consumidores; fortaleciendo los lazos con la comunidad guatemalteca.

Estos vehículos simbolizan el agradecimiento genuino a quienes nos permiten ser parte de sus hogares y de sus proyectos de vida
Luis De Sousa
, gerente general de EPA.

Por su parte, Pinturas Corona celebró el impacto positivo de esta promoción, resaltando su compromiso de seguir llevando color a los hogares guatemaltecos.

Hoy celebramos junto a los ganadores el privilegio de poder sumar alegría a través de esta campaña, llevando color a los hogares y un auto nuevo a cinco familias
Ariel Koll-Nescher
, presidente ejecutivo de Grupo Solid.

(Fotografía por: Ana Lucía Castillo / Soy 502)

