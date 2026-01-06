Los Reyes Magos llegan a EPA regalando cinco SUV nuevas

EPA ha dado cierre a su campaña "Estrene auto con EPA, Pinturas Corona y Canella", realizando la entrega de las cinco SUV, una por cada tienda en el país.
Cada uno de estos autos representa el resultado de la confianza y la preferencia de los clientes que eligen a estas empresas para transformar sus hogares.
Los ganadores fueron:
- Tienda Rambla Zona 10: Edwin Natanael García López
- Tienda Portales Zona 17: José Raúl Reyes Reyes
- Tienda Plaza Madero Roosevelt: Olga González Solares
- Tienda El Tinajón en Quetzaltenango: Karen Isabel Aguilar López
- Tienda San José Pinula: Victor Adolfo Moralez Muxin
Con esta campaña, EPA reafirma su compromiso de seguir innovando y creando promociones que conecten con los consumidores; fortaleciendo los lazos con la comunidad guatemalteca.
Por su parte, Pinturas Corona celebró el impacto positivo de esta promoción, resaltando su compromiso de seguir llevando color a los hogares guatemaltecos.