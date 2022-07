Ricardo Arjona cancela concierto en Roma (video)

Ricardo Arjona cancela concierto en Roma por problemas técnicos y lo cuenta todo en video.

El cantautor guatemalteco Ricardo Arjona, quien se encuentra de gira por Europa, anunció en su red social la cancelación de su concierto en la capital italiana, Roma. El evento estaba programado para este domingo 24 de julio en el Auditorium Parco della Musica.

"Yo estoy aquí para dar la cara, trataré de ser conciso", dijo Arjona en su mensaje y continúa diciendo: "para toda la gente que se vio afectada, que son muchos los que viajaron de varias partes del mundo para venir a este concierto".

"La cosa fue así: terminando el concierto de Milán ayer en la noche, que fue fantástico el cual agradezco inmensamente". El Staff recogió nuestras cosas e hizo un viaje directo para Roma, todo estaba perfecto hasta que se dieron cuenta que el soporte que se necesita para colgar el sonido que se necesita para la voz y la música llegue a la gente, el soporte no aguantaba ni la mitad de los equipos que teníamos", describe.

"No es un asunto de excentricidad, a mí si me hubieran dado un micrófono con bocinas que pudieran llegar a la gente hubiésemos hecho el concierto, pero cuando dijimos que este soporte no servía para lo básico, nos dijeron que sí servía. No habíamos colocado ni el 20% y se comenzó a doblar la estructura poniendo en riesgo a la gente que estaba ahí. Nos prometieron llevar una nueva estructura la cual no llevaron nunca", detalló.

"Recurrimos a un plan B y preguntamos porqué no nos dan el teatro mañana. El teatro nos dijo que con nosotros podían hacer muchas cosas, pero que con la empresa que nos había traído no. Lamento lo ocurrido, cualquier cosa que diga, sin duda no va a curar el esfuerzo de mucha gente para poder venir a este concierto", finalizó lamentando lo sucedido.