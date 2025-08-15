Ricardo Arjona abre segunda fecha en Kaseya Center, Miami

Lo que el seco no dijo sigue sumando éxitos internacionales.
ENTÉRATE: ¡Más conciertos de Ricardo Arjona! El anuncio para Guatemala
La gira internacional del cantautor guatemalteco continúa siendo un éxito en ventas y, tras celebrar el sold out de ocho nuevas presentaciones como parte de su residencia en Guatemala, festeja el triunfo en su primera fecha en el Kaseya Center.
Ricardo Arjona ha compartido una historia en sus plataformas oficiales en la que confirma que el concierto programado para el 2 de abril de 2026, en Miami, se agotó en una hora desde que se anuncio la apertura de la venta de entradas.
LEE: La revelación de Ricardo Arjona a guatemaltecos tras ampliar fechas
La rapidez con la que se vendieron alrededor de 20 mil boletos en Miami cautivó a Arjona para presentarse al día siguiente y se espera que llegue a sold out próximamente.
Lo que el seco no dijo se postula como uno de los tours mundiales más populares de finales de 2025 y principios de 2026.