Ricardo Arjona aparece en la lista de los Mejores Artistas Latinos del siglo XXI

Ricardo Arjona aparece en el "Top Latin Artist of the 21 Century", el listado de los artistas más importantes del Siglo XXI según Billboard.
El cantautor forma parte de esta importante recopilación de las 100 estrellas que transformaron la música latina en los primeros 25 años de este ciclo.
El guatemalteco se une con grandes talentos como Juan Gabriel, Selena, Luis Miguel, Daddy Yankee, Romeo Santos, Los Tigres del Norte, Juan Luis Guerra y su 440 y Gilberto Santa Rosa, entre otros.
Según Billboard la clasificación se basa en el desempeño de la lista semanal "Top Latin Albums" (Top de álbumes latinos) y la lista "Hot Latin Songs" (Topa Canciones Latinas más Picantes) desde principios del 2000 hasta finales del 2024.
El guatemalteco también fue portada de la famosa revista en 2012 y ha formado parte en los listados con sus giras, consideradas entre las 20 mejores del mundo.
